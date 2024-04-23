Монгольские студенты ознакомились с новой технологией ISR для добычи урана

CentralAsia (MNG) - Студенты посетили пилотный урановый объект компании Badrakh Energy в Зөөвч-Овоо.

14-15 апреля 2024 года преподаватели и студенты Государственного университета Монголии (ГУМ) и Монгольского университета науки и технологий (МУНТ) посетили семинар ISR на проектной площадке Зөөвч-Овоо ООО Badrakh Energy, расположенной в сомоне Улаанбадрах аймака Дорноговь.

При поддержке франко-монгольского совместного предприятия Badrakh Energy и экспертов группы Orano, основного акционера компании, в этом году организуется серия лекций и семинаров, состоящая из 6 модулей, чтобы представить и подробно технологию ISR профессорам и студентам из ГУМ и МУНT.

Данная полевая практика является пятым модулем из серии семинаров, запланированных на 2024 год. Модуль семинара ISR mining вел Эрмал Коплику, руководитель проекта ООО «Badrakh Energy». Всего в семинаре приняли участие 35 профессоров, исследователей и студентов.

В 2021-2022 годах Badrakh Energy успешно провела пилотное испытание ISR. Пилотный проект ISR является первым в своем роде в Монголии и стал возможностью представить новые технологии студентам и преподавателям, участвующим в мероприятии.

Технология In Situ Recovery – это экологически чистый и неразрушающий метод добычи полезных ископаемых. Эта новая горнодобывающая технология в Монголии вызывает широкий интерес не только со стороны преподавателей и студентов отрасли, но и со стороны общественности.

Менеджер проекта Эрмал Коплику подчеркнул: «После 4 теоретических модулей, которые познакомили участников со спецификой добычи урана ISR, этот визит позволил посетителям увидеть реальность операций, даже если они будут в меньшем размере по сравнению с будущими операциями. Участники семинара теперь имеют хорошее представление о технологии, ее влиянии и основах будущих операций. Было приятно приветствовать группу посетителей с высоким уровнем знаний в своей области и готовностью непредвзято подойти к новым темам».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения