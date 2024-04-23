С начала 2024 года через КПП Замын-Ууд прошло более 600 тыс. человек

CentralAsia (MNG) - С начала 2024 года пассажирооборот через крупнейший сухопутный КПП на монголо-китайской границе Замын-Ууд — Эрээн-Хото в обе стороны превысил 600 тыс. человеко-раз.

Вместе с этим, по состоянию на 20 апреля этого года в КПП Замын-Ууд было досмотрено и пропущено в обе стороны 150 тыс. транспортных средств.

За первые два месяца этого года через КПП Замын-Ууд было импортировано 19 тыс. тонн фруктов и овощей, что на 23,1% больше, чем в тот же период прошлого года. При этом общая стоимость экспортных товаров достигла 5,1 млн долл. США с приростом на 16,7% в годовом исчислении.

На протяжении многих лет КПП Замын-Ууд обрабатывает более 70% наземных грузоперевозок между Монголией и Китаем. За весь 2023 год число пересечений границы через данный погранпереход составило более 1,46 млн человеко-раз и 262 тыс. машино-раз.

Начиная с 1 апреля 2024 года, КПП запустил режим круглосуточного таможенного оформления для грузового транспорта, который продлится в течение шести месяцев.

источник: middleasiannews.com

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