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Монголия завоевала три золотые медали на чемпионате Азии по дзюдо

CentralAsia (MNG) -  Монголия продолжает принимать участие и побеждать в чемпионате Азии по дзюдо, который проходит в Гонконге до 23 апреля

В первый день чемпионата восемь монгольских борцов соревновались и завоевали 5 медалей.

В частности, золотые медали завоевали Баасанхуу Бавуудорж в категории до 48 кг среди женщин, Энхрийлэн Лхагватогоо в категории до 57 кг и Эрхэмбаяр Батсух среди мужчин в категории до 66 кг.

Бронзовые медали завоевали Сосорбарам Лхагвасурэн в категории до 52 кг среди женщин и Цогт-Очир Бямбажав в категории до 60 кг среди мужчин.

источник: middleasiannews.com

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