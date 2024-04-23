Крупнейший грузовой терминал «Алтанбулаг» перейдет на круглосуточный режим

CentralAsia (MNG) - Грузовой терминал самого крупного автомобильного погранперехода на границе Монголии и РФ «Алтанбулаг» начнет работать в круглосуточном режиме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве по развитию пограничных переходов страны.

«Министр по делам пограничных переходов Монголии Тулга Буяа провел переговоры с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым о переводе грузового терминала международного автомобильного КПП «Алтанбулаг» на круглосуточный режим, предположительно летом 2024 года», - сообщили в пресс-службе министерства.

По ее информации, стороны также обсудили перспективы открытия монголо-российского погранперехода «Желтура-Зэлтэр» и временного открытия КПП «Айнек гол - Бага Илэнх» на время проведения всебурятского фестиваля «Алтаргана», который пройдет летом в приграничном с РФ монгольском аймаке (регионе) Булган.

Правительство Монголии поставило цель нарастить грузовые и пассажирские перевозки через погранпереходы, увеличив их пропускную способность как минимум в три раза и соединив их с железной дорогой. Строятся 2 966 км автодорог, соединяющих КПП. Это должно увеличить рост экспорта с $14 млрд в 2022-2024 годах до $17 млрд в 2025-2028 годах и $20 млрд в 2029-2030 годах.

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