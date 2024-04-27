Изменение климата: Тропические рыбы вторгаются в океанские воды Австралии

// Courtesy of University of Adelaide

CentralAsia (CA) - Исследование мелководных рыбных сообществ на скалистых рифах на юго-востоке Австралии, проведенное Университетом Аделаиды, показало, что изменение климата способствует проникновению тропических видов рыб в австралийские воды умеренного пояса.

«Рыба попадает в эти австралийские экосистемы в виде личинок, пойманных Восточно-австралийским течением, которое усиливается из-за потепления климата.

Обычно эти личинки не выживают в более прохладных водах Австралийского океана, но потепление Восточно-Австралийского течения согревает мальков и повышает их шансы на выживание», - сказал профессор Университета Аделаиды Иван Нагелькеркен, главный исследователь исследования.

Появление новых популяций тропических рыб в экосистемах умеренного пояса не оказывает большого влияния сейчас, но может оказать в будущем.

«Поскольку температура воды в умеренном климате Австралии все еще немного прохладная, эти тропические рыбы не достигают своего максимального размера и, следовательно, пока не могут в полной мере конкурировать с австралийскими рыбами умеренного климата.

Однако в условиях растущего потепления океана в будущем эти тропические рыбы в конечном итоге вырастут до своих полных размеров, и их рацион начнет все больше и больше совпадать с рационами рыб умеренного пояса.

Ожидается, что эти тропические рыбы надолго приживутся в умеренном климате Австралии, где они станут серьезными конкурентами местным рыбам умеренного климата, которые исторически обитали там», - говорит профессор Дэвид Бут из Технологического университета Сиднея, один из руководителей исследования.

В то время как исследование Университета Аделаиды, проведенное аспирантом Минами Сасаки, было сосредоточено на рыбных сообществах у берегов Нового Южного Уэльса, профессор Нагелькеркен говорит, что аналогичные изменения температуры воды также наблюдаются в юго-западной Австралии и за рубежом.

Он говорит, что миграция рыб, наблюдаемая в этом исследовании, является непрерывным процессом, который усилился за последние несколько десятилетий из-за потепления океана.

Более широкие последствия для экосистем, в которые вторгаются эти рыбы, пока не ясны.

«Тропические травоядные переедают водоросли умеренного климата, но что касается поедателей тропических беспозвоночных, мы пока не уверены, что это означает для самой экосистемы», - говорит профессор Нагелькеркен.