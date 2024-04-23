В Казахстане заявили о возможной блокировке TikTok

CentralAsia (KZ) - В Казахстане рассматривают блокировку TikTok из-за противоправного контента — видеороликов с нецензурной лексикой и сомнительного содержания. Об этом сообщила министр культуры и информации республики Аида Балаева, передает «Курсив.kz».

По мнению чиновницы, такая мера будет способствовать «сохранению стабильности и единства» в стране.

«На мой взгляд, я как министр говорю, нужно уже рассматривать. Потому что, видите, мы вовлечены в это все. Дети смотрят, и вы видите, какие матерные слова используют (в роликах) фактически. Люди, чуть ли не гадалки там гадают, карты раскрывают», — сказала Балаева в кулуарах Мажилиса (нижней палаты парламента).

По ее словам, решение о блокировке примут после анализа, который покажет, насколько уровень противоправного контента «будет превалировать и зашкаливать» на платформе. Однако, она отметила, что TikTok сейчас лидирует среди других соцсетей по количеству материалов, запрещенных к распространению в стране.

При этом на вопрос журналиста, не является ли это цензурой под предлогом «заботы о детях», министр ответила, что рассматривает блокировку TikTok не как ограничение свободы слова, а как необходимую меру для защиты общественных интересов.

«Все-таки мы должны рассматривать все вопросы комплексно. Любой государственный орган, ссылаясь на какой-нибудь один факт, не принимает решения. Он комплексно рассматривает, изучает, и после этого принимает какие-то меры. Другой вопрос — не все меры популярны, не все меры могут нравиться, но, тем не менее, наша задача — это сохранение стабильности и единства…», — добавила Балаева.

Она также подчеркнула, что обсуждение блокировки TikTok идет на фоне аналогичных действий со стороны других стран. 18 апреля стало известно, что Министерство цифрового развития Кыргызстана направило интернет-провайдерам письмо с просьбой ограничить доступ к TikTok. Основанием для этого стало письмо Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

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