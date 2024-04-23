Россия обошла Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

CentralAsia (TM) - Российская корпорация «Газпром» по итогам февраля 2024 года стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай. Россияне впервые за долгое время обошли Туркменистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

При этом ведомство констатирует, что РФ уже не первый месяц является лидером на китайском рынке не только по экспорту трубопроводного газа, но и по поставкам сжиженного природного газа. Если в первом случае «Газпром» опередил Туркменистан, то в другом — Австралию.

Согласно официальной статистике, в феврале российская корпорация экспортировала в КНР 2,5 млрд куб. м. «голубого топлива», Туркменистан — около 2,4 млрд кубометров. Подчеркивается, что поставки из центральноазиатской республики сократились на 82 млн кубометров в сутки по сравнению с январскими показателями.

Россия нарастила объемы поставок в том числе благодаря Узбекистану, который в феврале вовсе прекратил экспортировать газ в Поднебесную. Такое решение обусловлено резким похолоданием в регионе зимой, из-за чего Ташкенту потребовались дополнительные энергоресурсы для обеспечения теплом внутренних потребителей.

Всего же в феврале текущего года Китай закупил в других странах 5,34 млрд кубометров природного газа, что на 17% выше аналогичного показателя 2023 года.

Кроме того, Пекин нарастил импорт сжиженного газа, являясь крупнейшим в мире покупателем данного сырья. Так, в феврале объем поставок увеличился на 24%, достигнув отметки 8,64 млрд куб. м. В данном случае основными поставщиками ресурсов в КНР являются Австралия, Катар, Малайзия, Россия и США.