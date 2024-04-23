Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали два документа о сотрудничестве

- Азия и мир, политика
- 16:43, 23 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 23 апреля принял государственного секретаря по иностранным делам, делам содружества и развития Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщила пресс-служба МИД РУз.
«Беседа была плодотворной и содержательной, что позволило обозначить ключевые задачи, направленные на укрепление отношений во всех сферах», — отметил министр.
Основное внимание, по его словам, было сосредоточено на наращивании экономических связей.
«Ценим готовность британской стороны содействовать активизации деловых связей и углублению сотрудничества в сфере образования», — подчеркнул Бахтиёр Саидов.
Стороны по итогам встречи подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры.