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Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали два документа о сотрудничестве

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 23 апреля принял государственного секретаря по иностранным делам, делам содружества и развития Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщила пресс-служба МИД РУз.

«Беседа была плодотворной и содержательной, что позволило обозначить ключевые задачи, направленные на укрепление отношений во всех сферах», — отметил министр.

Основное внимание, по его словам, было сосредоточено на наращивании экономических связей.

«Ценим готовность британской стороны содействовать активизации деловых связей и углублению сотрудничества в сфере образования», — подчеркнул Бахтиёр Саидов.

Стороны по итогам встречи подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры.

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