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Сборная Монголии заняла второе место на чемпионате Азии по дзюдо

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат Азии по дзюдо является региональным соревнованием, в котором участвуют дзюдоисты стран Азии — членов Азиатского Союза дзюдо. Всего за первенство континента боролись 166 мужчин и 106 женщин из 36 стран.

Подошли к завершению личные поединки дзюдоистов Чемпионата Азии, который прошел в Гонконге. Честь Монголии защищали 18 спортсменов. В итоге в копилке нашей сборной 3 золотых, 3 серебрянных и 5 бронзовых медалей. С этими показателями Монголия заняла 2-е место после команды Японии. Южная Корея заняла 3-е место.

источник: middleasiannews.com

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