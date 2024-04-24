Министр иностранных дел г-жа Батцэцэг избрана председателем 80-й сессии ЭСКАТО

CentralAsia (MNG) - Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) открыла свою 80-ю сессию в Бангкоке 22 апреля 2024 года под темой «Использование цифровых инноваций для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

На 80-й сессии ЭСКАТО министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх приняла на себя роль от г-жи Фекитамоэлоа Катоа Утойкаману, министра иностранных дел Тонги, которая председательствовала на 79-й сессии.

В своем вступительном слове министр иностранных дел Монголии и председатель 80-й сессии Комиссии Батцэцэг отметила, что на этом критическом этапе, когда мы сталкиваемся с огромными технологиями и изменением климата, мы должны использовать возможности электронных инноваций для решения насущных проблем и создания более устойчивое будущее. Министр иностранных дел подчеркнула, что региональные цифровые инновации способствуют устойчивому развитию в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и многих других областях.

«Мы должны помнить о проблемах, которые нас ждут впереди. Необходимо решить такие проблемы, как цифровой разрыв, конфиденциальность данных и кибербезопасность, чтобы преимущества технологий были доступны всем, а наша цифровая инфраструктура была устойчивой и безопасной. Вот почему обсуждения на 80-й сессии Комиссии так важны для региона», — сказала министр иностранных дел Батцэцэг.

Кроме того, Председатель 80-й сессии также призвала ЭСКАТО укреплять связь между электронными инновациями и устойчивым развитием и и поддерживать стратегическое сотрудничество для обмена передовым опытом и технологиями для обеспечения подлинного электронного перехода, поскольку 80-я сессия Комиссии рассматривает критически важные для региона темы.

источник: middleasiannews.com

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