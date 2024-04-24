Нурланбек Шакиев в Монголии. Вот как его встретили. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 23 апреля, Председатель Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу Шакиев с государственным визитом прибыл в Монголию.
Борт Председателя Жогорку Кенеша приземлился в международном аэропорту «Чингисхан» Улан-Батора.
В аэропорту расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.
Нурланбека Шакиева встретил заместитель Спикера Великого Государственного Хурала Мөнхбаатар Лхагва.
Кортеж Нурланбека Шакиева прибыл к Государственному дворцу на площадь Сухэ-Батора, где его встретил Спикер Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав.
На площади вывешены государственные флаги двух стран, выстроен отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одеяния личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи.
После взаимного приветствия спикеров дети в национальных костюмах преподнесли им цветы.
Затем они отдали дань уважения памятнику Чингисхана.
В Государственном дворце Нурланбек Шакиев оставил памятную запись в книге почетных гостей.
Использованы фотографии с официального сайта Великого Государственного Хурала parlament.mn.