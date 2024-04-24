Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине на $61 млрд

CentralAsia (CA) - Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, предусматривающий выделение $61 млрд на военную помощь Украине.

Как передает C-SPAN, за проект проголосовали 75 сенаторов, против — 17. Теперь пакет мер направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Накануне пакет мер по предоставлению помощи Украине, Израилю и Тайваню прошел процедурное голосование в Сенате, получив поддержку 80 сенаторов. На обсуждение законопроекта у сенаторов было 30 часов, однако они решили провести финальное голосование раньше.

Законопроект о помощи Украине, который не могли принять с октября 2023 года, предусматривает выделение 61$ млрд, из них больше $20 млрд уйдут на восполнение американских запасов, $14 млрд — на покупку вооружений. Палата представителей одобрила законопроект 20 апреля. Как сообщили Reuters два американских чиновника, власти США уже готовят новый пакет помощи Украине, размер которого составит $1 млрд.

В пакет мер также входят $26 млрд Израилю, в том числе $9,1 млрд на гуманитарные нужды, $8,12 млрд — на Индо-Тихоокеанский регион. Кроме того, инициатива содержит положения о конфискации российских активов, возможности введения новых ограничений против России, Китая, Ирана и о запрете соцсети TikTok.