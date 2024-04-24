Сборная Монголии заняла второе место на командном чемпионате Азии в Гонконге

CentralAsia (MNG) - Дзюдо. Чемпионат Азии. Командные схватки. Лидеры Азии: Япония, Монголия и Узбекистан.

Чемпионат Азии по дзюдо успешно прошел с 20 по 23 апреля в Гонконге, Китай. 272 дзюдоиста из 36 стран выступили в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг у женщин.

Наша национальная сборная по дзюдо успешно приняла участие в соревнованиях и завоевала в общей сложности 11 медалей, заняла второе место на командном чемпионате Азии.

В третий, заключительный день чемпионата Азии по дзюдо, в Гонконге проводились командные соревнования.

В последний день соревнований в смешанной командной категории Азиатского континента в первом туре они выиграли у сборной Тайваня со счетом 4:2, а во втором туре одержали победу над спортсменам Узбекистана со счетом 4:3.

В финале монгольской сборной в соперники досталась одна из сильнейших команд континента — сборная Японии. К сожалению, наша сборная проиграла со счетом 0:4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА АЗИИ ПО ДЗЮДО – 2024

Мужчины

Весовая категория до 60 кг

1. Таики Накамура (Япония)

2. Ян Юнвей (Китайский Тайбэй)

3. Достон Рузиев (Узбекистан), Бямбажав Цогт-Очир (Монголия)

До 66 кг

1. Баттогтох Эрхэмбаяр (Монголия)

2. Синсэи Хаттори (Япония)

3. Сардор Нуриллаев (Узбекистан), Жанарыс Рахметкали (Казахстан)

До 73 кг

1. Татцуки Исихара (Япония)

2. Муроджон Юлдашев (Узбекистан)

3. Ким Чхоль Гван (КНДР), Ли Ынкёль (Республика Корея)

До 81 кг

1. Ли Джун Хван (Республика Корея)

2. Нугзар Таталашвили (ОАЭ)

3. Юхэи Оино (Япония), Сомон Махмадбеков (Таджикистан)

До 90 кг

1. Сансиро Мурао (Япония)

2. Гантулга Алтанбагана (Монголия)

3. Эрлан Шеров (Кыргызстан), Хан Джу Ёп (Республика Корея)

До 100 кг

1. Музаффарбек Туробоев (Узбекистан)

2. Джафар Костоев (ОАЭ)

3. Батхуяг Гончигсурэн (Монголия), Джахонгир Маджидов (Таджикистан)

Свыше 100 кг

1. Хьёга Ота (Япония)

2. Ким Мин Чжон (Республика Корея)

3. Магомедомар Магомедомаров (ОАЭ), Темур Рахимов (Таджикистан)

Женщины

Весовая категория до 48 кг

1. Бавуудорж Баасанхуу (Монголия)

2. Ли Хе-Кёнг (Республика Корея)

3. Кано Мияки (Япония), Галия Тынбаева (Казахстан)

До 52 кг

1. Бишрэлтиин Хорлоодой (Монголия)

2. Кокоро Фуджисиро (Япония)

3. Диёра Келдиёрова (Узбекистан), Лхагвасурэнгийн Сосорбарам (Монголия)

До 57 кг

1. Лхагватогоогийн Энхрийлэн (Монголия)

2. Ха Ми Ми (Республика Корея)

3. Цай Ци (Китай), Акари Омори (Япония)

До 63 кг

1. Кирари Ямагути (Япония)

2. Болдын Ганхайч (Монголия)

3. Эсмигюль Куюлова (Казахстан), Ким Чжи Су (Республика Корея)

До 70 кг

1. Саки Ниизоэ (Япония)

2. Мун Сон-Хи (КНДР)

3. Шохиста Назарова (Узбекистан), Батсуурийн Ням-Эрдэнэ (Монголия)

До 78 кг

1. Рика Такаяма (Япония)

2. Юн Хён Джи (Республика Корея)

3. Хуслэн Отгонбаяр (Монголия), Сюй Ван Шу Хуэй (Китайский Тайбэй)

Свыше 78 кг

1. Ли Хён Джи (Республика Корея)

2. Амарсайхан Адъяаурэн (Монголия)

3. Мао Араи (Япония), Лян Е (Китай)

Смешанные команды

1. Япония

2. Монголия

3. Узбекистан, Казахстан

источник: middleasiannews.com

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