Президент Ирана пригрозил уничтожить Израиль в случае нового нападения

Ибрахим Раиси

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Ибрахим Раиси пригрозил Израилю уничтожением в случае любого акта агрессии против иранской территории, сообщает агентство IRNA.

«Если израильский режим ещё раз совершит ошибку и нападёт на священную землю Ирана, ситуация будет иной, и неясно, останется ли что-нибудь от этого режима», – заявил Ибрахим Раиси на встрече с элитой пакистанского города Пенджаба.

Президент отметил, что Иран «наказал» Израиль ракетным ударом «за наглое нападение» на здание консульства Ирана в Сирии в начале апреля.

В ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 ракет и беспилотников. Этот удар стал ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске, при котором погибли пять иранских военных. Армия обороны Израиля сообщила, что 99% целей при ударе Ирана 14 апреля были перехвачены. Иран пообещал нанести удары «с большей силой» при ответной атаке.

19 апреля СМИ сообщали об ударе Израиля по Ирану. Тегеран сообщал только о работе систем ПВО. При этом власти Ирана сообщили только о работе систем ПВО в Исфахане. ЦАХАЛ, как в случаях при ударах по целям в Сирии, не прокомментировал сообщения по ударам в Иране.