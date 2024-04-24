Кадровые перестановки в Ассамблеи народа Казахстана: Токаев сменил своих заместителей
Акбаржон Исмаилов, Аурика Дяк
CentralAsia (KZ) - Распоряжениями президента Казахстана Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Другими распоряжением Касым-Жомарта Токаева на эти должности назначены Лугмар Буларов, депутат маслихата Жамбылской области, и Юрий Шин, председатель Ассоциации корейцев Казахстана и депутат маслихата города Алматы VII созыва.
Напомним, что очередная ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля в Астане, ее повесткой станет «Единство. Созидание. Прогресс».
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