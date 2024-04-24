В Конго объявили эпидемию оспы обезьян

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) - Республика Конго объявила на своей территории эпидемию оспы обезьян, передает AFP со ссылкой на министра здравоохранения страны Жильбера Мококи.

«Республика Конго объявила эпидемию оспы обезьян, было подтверждено 19 случаев в пяти департаментах, включая столицу Браззавиль», - пишет агентство.

Отмечается, что на данный момент смертей от этого заболевания в стране пока не зафиксировано.

Жителей республики призвали избегать контактов с животными.

Ранее канадские исследователи обнаружили на востоке Демократической Республики Конго новый опасный штамм оспы обезьян, обладающий «пандемическим потенциалом».

Вирус был обнаружен в Камитуге – бедном, густонаселённом золотодобывающем городке. Исследователи призвали к «срочным мерам» по сдерживанию вируса и предотвращению глобальной вспышки.