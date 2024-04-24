В Алматы пять дней будут идти дожди

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - С 24 по 27 апреля в Алматы ожидаются с перерывами дожди, сообщили в пресс-службе акимата и заверили, что коммунальные службы готовы к осадкам: будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, заготовлено 2,5 тыс. мешков с песком.

«Всего в дневной период при выпадении осадков будет задействовано 465 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 810 дорожных рабочих, в ночной период – 236 единиц спецтехники и 215 дорожных рабочих», - проинформировали в пресс-службе.

Сейчас 320 рабочих и 92 единицы спецтехники проводят лановые работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора.

По прогнозу синоптиков, 24 апреля в Алматы кратковременный дождь, ожидается до 3 мм осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C.

25 апреля утром и днем временами дождь, гроза, ожидается до 15 мм осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°C.

26 апреля ночью и утром временами дождь, выпадет до 8 мм осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +16…+18°C.

27 апреля дождь ожидается после 15:00 до 23:00, выпадет до 3 мм осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +13+15°C.

28 апреля в Алматы переменная облачность. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +13+15°C.

В акимате рекомендовали жителям не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи, воздержаться от походов в горы и не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

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