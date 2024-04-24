Снег и морозы до 8 градусов ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни, сообщает РГП «Казгидромет».

Под влиянием южного циклона 25-27 апреля в южной половине страны, 25 апреля – на северо-западе Казахстана погода будет дождливой. На крайнем северо-западе ночью ожидается дождь с переходом в снег. На юге и юго-востоке республики пройдут сильные дожди. Не исключены град и порывистый ветер.

На остальной территории страны сохранится погода без осадков. В целом по стране синоптики прогнозируют порывистый ветер, в ночные часы на севере и востоке – туман.

На юге ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0...+12 градусов, днём до +10...+20 градусов. В северных регионах пик холода ожидается 25 апреля – столбики термометров ночью опустятся до 0...-8 градусов, днём до +5...+13 градусов. Затем температура начнёт постепенно повышаться днём на севере до +10...+17 градусов.

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