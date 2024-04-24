Автобус въехал в людей на остановке в Алматы: Суд будут транслировать онлайн

CentralAsia (KZ) - Судебный процесс по делу о смертельном ДТП в Алматы, в результате которого автобус сбил людей на остановке, будут транслировать онлайн.

На скамье подсудимых пассажир, обвиняемый в хулиганстве и нарушении правил безопасной эксплуатации транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть троих человек. Учитывая общественный интерес к процессу, суд решил организовать онлайн-трансляцию слушаний. Само заседание состоится в межрайонном уголовном суде Алматы в 15:00.

Онлайн-трансляция доступна на YouTube-канале Верховного суда.

Вечером 22 декабря 2023 года пассажир автобуса нанёс сильный удар водителю, проезжавшему возле городской больницы №7. Женщина потеряла сознание, а оказавшийся без управления автобус врезался в людей, стоявших на остановке, а также столкнулся с четырьмя припаркованными машинами. Погибли три человека, ещё четверо пострадали.

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