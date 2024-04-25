Байден подписал закон о военной помощи Украине на $61 млрд

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден подписал законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов.

Пакет включает четыре законопроекта: о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а четвертое предложение содержит потенциальный запрет TikTok и закон REPO, который даст добро на продажу российских активов, подвергшихся аресту.

На помощь Израилю и гуманитарную помощь в секторе Газа США выделяют 26 млрд долларов, а на обеспечение безопасности на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе — 8 млрд долларов.

«Я только что подписал пакет финансирования, который на выходных одобрила Палата представителей, а вчера — Сенат. Это усилит безопасность США и всего мира»,— заявил президент США.

На помощь Украине предусмотрен почти 61 млрд долларов из этой суммы. Эта помощь будет предоставляться в кредит.

Президент США добавил, что Вашингтон начнет поставку военной помощи в Киев «в ближайшие часы». «Мы начнем отправлять в Украину боеприпасы для систем ПВО, оборудование для артиллерии, для ракетных систем, для армейской техники», — уточнил Байден.

В первый пакет помощи Украине стоимостью один миллиард долларов вошли ракеты для ПВО, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые системы Javelin, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley и другое оборудование, следует из опубликованного Пентагоном списка.

Законопроект о национальной безопасности конгресс США не мог принять с осени из-за внутренних разногласий: республиканцы отказывались одобрять законопроект из-за отсутствия в нем мер по охране американской границы. 20 апреля 2024 года законопроект одобрила палата представителей США. Спустя четыре дня его одобрил и сенат.