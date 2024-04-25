Визит министра иностранных дел Великобритании в Центральную Азию и Монголию: список неотложных дел

// Визит министра иностранных дел Великобритании в Центральную Азию и Монголию: список неотложных дел

CentralAsia (MNG) - Дэвид Кэмерон находится в турне по шести странам Центральной Азии, что подчеркивает активизацию взаимодействия Великобритании с регионом.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Узбекистан 22 марта в рамках пятидневного тура по Центральной Азии и Монголии. Он начал свою работу в Таджикистане 22 апреля, а затем в Кыргызстане, где он обсуждает расширение сотрудничества Великобритании со странами Центральной Азии.

Визит преследует двойную цель. Во-первых, Кэмерон подчеркнет необходимость свести к минимуму обход санкций за счет материалов двойного назначения, которые могут попасть в Россию через Центральную Азию. Во-вторых, он стремится к дальнейшему изучению региональных и двусторонних связей, а также к расширению коммерческих отношений с ключевыми экспортными партнерами в регионе: Узбекистаном и Казахстаном.

В ходе поездки Кэмерон станет первым министром иностранных дел Великобритании, который посетит Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, и первым, кто посетит Узбекистан с 1997 года.

Повторяя стратегическое соперничество «Большой игры» XIX века, Центральная Азия и Монголия снова оказались в эпицентре, окруженные конкурирующими державами, такими как Россия, Китай, Иран и Афганистан, каждая из которых борется за влияние в регионе.

Однако важно выйти за рамки устаревшего понятия «Большой игры», известного в России как «Турнир теней» — термина, который восходит к соперничеству 19-го века между Россией и Великобританией за контроль над Индией. Такая версия слишком упрощает сегодняшние сложности и подрывает суверенитет государств Центральной Азии и Монголии, изображая их всего лишь пешками в геополитической шахматной игре, в которой доминируют внешние силы.

Реальность заметно отличается. Эти страны являются активными участниками со своими собственными стратегиями и целями, играя решающую роль в балансе сил среди многих конкурирующих глобальных влияний.

В ходе серии визитов к министрам иностранных дел, президентам и другим высокопоставленным чиновникам региона Кэмерон подписывает меморандумы о сотрудничестве и добивается «нового уровня» сотрудничества со странами региона. Первой остановкой Кэмерона стал Таджикистан, экономика которого сильно зависит от денежных переводов мигрантов из России. Он посетил Нурекскую ГЭС, вторую по высоте плотину в мире, и встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, а также президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Подписано межправительственное соглашение между Таджикистаном и Великобританией. В рамках этого соглашения предлагалось открыть прямое авиасообщение между Лондоном и Душанбе. В своей речи Рахмон назвал Великобританию «важным партнером в Западной Европе».

Кыргызстан был второй остановкой Кэмерона. По прибытии Кэмерон отдал дань уважения жертвам советских репрессий Ата-Бейит. Далее он подписал межправительственное соглашение с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым о расширении экономического, образовательного и устойчивого развития. Он также встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и, как сообщается, обсудил важность демократических ценностей.

Во вторник Кэмерон посетил Узбекистан и подписал меморандум о взаимопонимании с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. В рамках меморандума обе стороны обязались работать вместе в вопросах региональной безопасности, образования, изменения климата, двусторонней торговли и развития деловых отношений. Кэмерон также опубликовал статью в Gazeta.uz, узбекском государственном информационном агентстве, подчеркнув свою приверженность более тесному сотрудничеству с Узбекистаном и Центральной Азией в более широком смысле и развитию их отношений «дальше».

В своей статье Кэмерон выделил три направления сотрудничества, первоочередной задачей которых является борьба с незаконным уклонением от санкций; создание первого в Центральной Азии фонда прямых инвестиций/венчурного капитала МСП для инвестирования в высокопотенциальные компании в регионе; и увеличение финансирования образования и преподавания английского языка в регионе.

Для Центральной Азии и Монголии ключевым фактором является наличие жизнеспособных и сильных дипломатических возможностей. Ранее Великобритания не предлагала такого уровня обязательств и торгового партнерства, который мог бы соперничать с Россией или Китаем. Однако этот тур показывает, что в Великобритании наконец-то происходят долгожданные перемены. Действительно, в ноябре 2023 года комитет Палаты общин по иностранным делам опубликовал отчет с четкими рекомендациями и прямо заявил, что правительству Великобритании следует начать свое взаимодействие с Центральной Азией. После доклада в январе 2024 года представители Управления санкций Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вместе с юристами FieldFisher отправились в Узбекистан, Кыргызстан, Грузию и Армению для проведения консультаций по санкциям.

Россия и Китай продолжают играть большую роль в Центральной Азии и Монголии, во многом благодаря своему географическому положению. Соседство с такими державами приводит к общей геополитической реальности и переплетению экономик. Но это не должно служить поводом для того, чтобы другие отказывались от взаимодействия с этой обширной территорией.

На этом фоне перед Великобританией открывается окно возможностей. По мере роста молодого населения Центральной Азии и Монголии среди молодого поколения растет желание наладить связи с Западом. Для Великобритании было бы упущена возможность назвать эти страны «непроторенными» или слишком сложными, просто сказав: «Давайте просто оставим это в покое». На самом деле эти страны стремятся больше взаимодействовать с западным дискурсом и в некоторых случаях активно стремятся двигаться в этом направлении. Монголия и страны Центральной Азии вместе образуют одну из крупнейших территорий на планете и занимают стратегически важное географическое положение.

Честно говоря, региону действительно нужны варианты, особенно западные. Эти страны стремятся проложить другой путь; в 34 года молодые – с момента сброса советского ига – они не склонны просто подпадать под чужое влияние. Каждая страна и регион в целом предпочитают, чтобы ее не определяли соседние державы. Они стремятся создать свою собственную идентичность, внешнюю политику и альянсы.

Визит Кэмерона знаменует собой решающий поворотный момент. Реальность такова, что Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Монголия находятся на этапе, когда они активно желают и приветствуют участие Великобритании. Поскольку динамика Центральной Азии меняется, Великобритания, наконец, начала корректировать свою внешнюю политику в этой области и, похоже, готова стать крупным и активным игроком в регионе. Тоже пора.

автор: София Нина Бурна-Асефи — глава отдела исследований и анализа в Montfort Eurasia, подразделении развивающихся рынков Montfort, британской консалтинговой компании по управлению репутацией. Она работала с более чем дюжиной компаний из списка FTSE100, помогая разрабатывать и реализовывать бизнес- и коммуникационные стратегии, адаптированные для различных развивающихся рынков.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения