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Минздрав России убрал антибиотики и гормоны из стандарта лечения ОРВИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минздрав России утвердил новый стандарт помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), из обновленной версии документа пропали антибиотики и синтетические гормоны (кортикостероиды). Приказ опубликован на портале правовой информации.

В предыдущей версии документа, принятой более десяти лет назад, был 61 пункт с наименованиями препаратов, в том числе антибиотиков гентамицин, цефоперазон, левофлоксацин и другие, в новой остались только 33 наименования, среди которых упоминаются умифеновир, бромгексин, кагоцел, хлоргексидин, анальгетик парацетамол, тилорон и риамиловир.

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