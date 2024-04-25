25 млрд тугриков будет потрачено на дроны, роботов и одежду для экстренных служб

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании правительства .24 апреля было принято решение включить в государственный бюджет 25 миллиардов тугриков на улучшение экипировки и оснащение экстренных служб. Денежные средства будут потрачены на противопожарные дроны, роботов, оборудование и одежду для пожарных, соответствующую международным стандартам. Также запланировано обучение для повышения квалификации сотрудников экстренных служб. Для увеличения их возможностей обсуждалось увеличение количества существующих поисково-спасательных и противопожарных подразделений.

Правительство Монголии принимает меры по увеличению численности сотрудников экстренных служб, но в настоящее время наблюдается 60-процентная нехватка человеческих ресурсов.

Только трое из 10 сотрудников обеспечены соответствующей экипировкой для оказания экстренной помощи. Но надо отметить, что не все сотрудники мобилизуются одновременно.

За последние два года зарплата сотрудников экстренных служб Монголии увеличилась в два раза. В предыдущий раз ее повышали на 25 процентов.

источник: news.mn

перевод: АРД

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