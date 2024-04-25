В Казахстане во время паводков погибло 8,2 тыс. голов скота, – Минсельхоз РК

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на сегодняшний день в результате паводков погибло 8,2 тыс. голов сельскохозяйственных животных, из них 70% – это мелкий рогатый скот. Об этом сообщил представитель Министерства сельского хозяйства Олжаса Тлебалдина, передает Kazinform.

По его информации, утилизировано 97% от павшего поголовья.

Вместе с тем в Костанайской области уже выплачена компенсация за 780 голов сельхозживотных на сумму 113,2 млн тенге ($260 тыс.), в Актюбинской области – 98,3 млн тенге ($213 тыс.) за 753 головы. В Карагандинской области ущерб по сельхозживотным полностью возмещен, отметил представитель Минсельхоза, не уточнив цифры, а в Западно-Казахстанской области на компенсации выделено 187,4 млн тенге ($431 тыс.), сейчас идет прием заявок, выплата начнется в конце недели. Также прием заявлений идет в Атырауской и Акмолинской областях.

Тлебалдин сообщил, что выплаты компенсаций производится как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников.

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