СМИ: Сотни граждан Таджикистана третьи сутки не могут пересечь границу Казахстана с Россией

CentralAsia (TJ) - Свыше двухсот граждан Таджикистана застряли в нейтральной зоне на оренбургском участке казахстанско-российской границы у автомобильного пропускного пункта «Сагарчин». Об этом сообщает новостной портал «Бомдод», в распоряжении которого оказалась видеозапись, сделанная застрявшими на границе таджикистанцами.

По словам автора видео, сотни граждан Таджикистана на 180 автомобилях находятся в нейтральной зоне около трех суток, с 22 апреля. На вопрос о том, почему их не пускают на территорию России, пограничники отвечают, что у них «не работает система», потому таджикистанцев просят покинуть нейтральную зону и ехать в сторону Казахстана, при этом казахстанские пограничники требуют акт, на основании которого таджикистанцев не пускают в Россию.

«За полтора суток российские пограничники пропустили лишь 12 машин с гражданами Таджикистана. Разрешен въезд лицам до 14 лет и старше 60. Граждане других стран – Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана — проезжают без проблем», — говорит автор.

Он отмечает, что у людей нет возможности купить продукты и воду в приграничных магазинах, воспользоваться туалетом.

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