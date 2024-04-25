Росфинмониторинг рассказал, как финансировался теракт в «Крокусе»

CentralAsia (CA) - Финансирование теракта в «Крокус Сити Холле» шло через многочисленные финансовые организации в том числе с использованием криптовалюты, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, в организации участвовали граждане нескольких стран, передает ТАСС.

«Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты»,— сказал Чиханчин на Международном совете комплаенс.

Глава Росфинмониторинга ранее заявлял, что теракт был тщательно спланирован при участии международной пособнической сети. По его словам, исполнители теракта были обеспечены транспортом и оружием, а также имели пути отхода.

Нападение на «Крокус Сити Холл» стало одним из крупнейших терактов в истории России. Погибли 144 человека, пострадало больше 500. Обвиняемые в нападении и их предполагаемые пособники находятся в СИЗО. Российские власти неоднократно заявляли о причастности Украины к преступлению. Киев и его союзники это отрицают.