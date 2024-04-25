Узбекистан передал Афганистану более 169 тонн гуманитарной помощи

CentralAsia (CA) - Из Термеза в провинцию Балх в Афганистане 25 апреля отправилась очередная партия гуманитарной помощи от Узбекистана, сообщила пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области Узбекистана.

В состав груза вошли 48 тонн муки, 48 тонн пшеницы, 15 тонн растительного масла, более 10 тысяч мясных консервов (тушёнка), 24 тонны сахара, 22 тонны макаронных изделий и 100 тысяч упаковок лапши быстрого приготовления.

Церемония передачи прошла в тот же день на территории компании «Астрас» в Хайратоне, в ней приняли участие заместитель министра иностранных дел Узбекистана Эркин Хамраев, хоким Сурхандарьи Улугбек Косимов, губернатор провинции Балх Мухаммад Юсуф Вафо и другие официальные представители двух стран.

«Выступая на мероприятии, официальные лица провинции Балх выразили благодарность президенту и народу [Узбекистана] за помощь, которую они оказывают в это непростое время», — отмечается в сообщении хокимията.