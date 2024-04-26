Россия временно закроет несколько КПП на границе с Монголией

CentralAsia (MNG) - Часть контрольно-пропускных пунктов на монголо-российской границе будут временно закрыты перед первомайскими праздниками в РФ. Об этом сообщило Управление пограничной службы Монголии.

«В России с 28 апреля начнутся длинные выходные по случаю первомайских праздников. С этого дня по 30 апреля будут временно закрыты пять автомобильных погранпереходов на границе с РФ: Цагаануур, Тэс, Арцсуурь, Ханх и Ульхан», —предупредила погранслужба.

По ее информации, КПП Боршоо на границе с республикой Тыва будет закрыт 29 и 30 апреля. В обычном режиме останутся работать международный аэропорт Чингисхан и железнодорожный погранпереход в городе Сухбаатар, а также два автомобильных КПП Алтанбулаг на границе с Республикой Бурятия и Эрээнцав у границы с Забайкальским краем.

Всего на границе Монголии с РФ протяженностью 3,5 тыс. км находится 16 погранпереходов, из них функционируют 10, из которых восемь автомобильных и два железнодорожных.

источник: middleasiannews.com

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