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Министр иностранных дел Батцэцэг провела официальные переговоры со своим британским коллегой. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела официальные переговоры с министром иностранных дел, содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

В ходе официальных переговоров стороны подтвердили стремление закрепить достижения последних 60 лет сотрудничества, повысить уровень отношений, продвигать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах.

Они также подробно обсудили отношения между двумя странами и договорились расширять сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, образования, туризма, электронного правительства и геологии.

Кроме того, они обсудили возможность сотрудничества в рамках целей долгосрочной и среднесрочной политики развития Монголии «Видение 2050», «Политики нового возрождения» и целей национального движения «Миллиард деревьев».

После официальных переговоров министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Дэвид Кэмерон подписали «Дорожную карту по приведению сотрудничества между Монголией, Великобританией и Соединенным Королевством Северной Ирландии к всеобъемлющему партнерству».

источник: middleasiannews.com

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