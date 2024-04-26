Министр иностранных дел Батцэцэг провела официальные переговоры со своим британским коллегой. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела официальные переговоры с министром иностранных дел, содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном, находящимся с официальным визитом в нашей стране.
В ходе официальных переговоров стороны подтвердили стремление закрепить достижения последних 60 лет сотрудничества, повысить уровень отношений, продвигать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах.
Они также подробно обсудили отношения между двумя странами и договорились расширять сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, образования, туризма, электронного правительства и геологии.
Кроме того, они обсудили возможность сотрудничества в рамках целей долгосрочной и среднесрочной политики развития Монголии «Видение 2050», «Политики нового возрождения» и целей национального движения «Миллиард деревьев».
После официальных переговоров министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Дэвид Кэмерон подписали «Дорожную карту по приведению сотрудничества между Монголией, Великобританией и Соединенным Королевством Северной Ирландии к всеобъемлющему партнерству».
источник: middleasiannews.com