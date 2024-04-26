Монголия хочет заключить с ЕАЭС договор о свободной торговле в конце года

CentralAsia (MNG) - Монголия выражает надежду на заключение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) временного соглашения о свободной торговле в конце 2024 года. Об этом заявил советник-посланник посольства Монголии в РФ Өнөбилэгт Дэлгэрцэцэг.

«Приятно подчеркнуть, что начались уже переговоры с Евразийским союзом о заключении временного соглашения по свободной торговле. Надеюсь, в этом году мы закончим наши переговоры и заключим этот договор в конце этого года», — сказал он на пленарном заседании международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества».

По словам дипломата, у Монголии и России «богатая история взаимовыручки и сотрудничества», однако страны «испытывают большое влияние политических и социальных факторов». «Стоящие перед нами вызовы требуют согласованных, продуманных действий для устойчивого, сбалансированного роста», — добавил он.

Напомним, ранее прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии, на котором российскую делегацию возглавил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По итогам работы исследовательская группа пришла к выводу о целесообразности заключения временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией.

источник: ТАСС

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