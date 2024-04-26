В Нигерии 118 заключенных сбежали из тюрьмы из-за ливня

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 118 заключённых сбежали из нигерийской тюрьмы после обрушения стены, вызванного ливнем, сообщает Reuters.

Инцидент произошёл в тюрьме города Суледжа, недалеко от столицы Нигерии. Сотрудники исправительной службы при содействии других силовых структур разыскивают беглецов и к настоящему времени им удалось поймать лишь десятерых из них.

«Ливень, продолжавшийся несколько часов, разрушил часть тюрьмы среднего уровня безопасности, включая стену по периметру и прилегающие здания», – сообщил пресс-секретарь исправительной службы Адаму Дуза.

Дуза заверил общественность, что власти держат ситуацию под контролем. Он не стал раскрывать личности беглецов или другие подробности, но известно, что этом учреждении свой срок отбывали члены исламистской повстанческой группировки «Боко Харам».

Побеги из тюрем стали одной из главных проблем безопасности в Нигерии, – переполненность, недостаточное финансирование и слабые меры безопасности создали условия, которые способствуют совершению побега. Тысячи заключённых сбежали в последние годы из-за несовершенства инфраструктуры и нападений боевиков, в частности, в июле 2022 года боевики «Исламского государства» напали на тюрьму строгого режима в столице страны Абудже, откуда сбежало по меньшей мере 440 заключённых.