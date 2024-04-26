Уровень паводка в Оренбургской области РФ перестал быть опасным

CentralAsia (CA) - Уровень паводка в Оренбургской области перестал быть опасным: он опустился до 888 сантиметров, снизившись на два сантиметра ниже критической отметки. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре, передает ТАСС.

Представители Гидрометцентра пояснили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 869 сантиметров, у Орска — 393 сантиметра, в Илеке — 888 сантиметров, в реке Сакмара у Татарской Каргалы — 792 сантиметра.

Специалисты подчеркнули, что уровень Урала на всей протяженности опустился ниже опасного уровня.

В результате масштабных паводков в Оренбургской области по состоянию на вечер 25 апреля было подтоплено более 11,5 тыс. домов и 17,9 тыс. приусадебных участков. Пострадавшими от паводков признали 46 тыс. жителей, всего заявления подало более 400 тыс. человек.

При этом в других регионах РФ пик паводков еще не пройден.