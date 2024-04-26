Учёные раскрыли причину недавних рекордных ливней в ОАЭ

CentralAsia (CA) - Группа учёных World Weather Attribution провела исследование, показавшее, что глобальное потепление и урбанизация виновны в недавнем рекордном наводнении в Объединённых Арабских Эмиратах и Омане, сообщает The Guardian.

По меньшей мере 23 человека погибли во время сильных дождей 16-17 апреля на Аравийском полуострове.

В Дубае за 24 часа выпало более 14 см осадков, что эквивалентно полуторагодовой средней норме осадков. Это был самый сильный ливень с начала наблюдений, которые стали проводить с 1949 года.

Первоначально высказывались предположения о возможной роли технологии засева облаков, учитывая, что ОАЭ используют эту технологию для решения проблемы нехватки воды.

Однако в результате исследования был сделан вывод, что засев облаков оказал незначительное влияние на это событие, а деятельность человека усугубила последствия другими способами.

Хотя исследователи не смогли точно определить степень влияния антропогенного изменения климата из-за отсутствия исторических данных о количестве осадков, они связали рекордный ливень в первую очередь с глобальным потеплением, вызванным сжиганием ископаемого топлива.

Изменение ландшафта человеком также обострило ситуацию с риском для жителей низколежащих районов, где проживают восемь из десяти жителей Омана и ОАЭ, а многие автомобилисты проезжают через зоны повышенного риска.

Несмотря на заблаговременные предупреждения метеорологических служб, многие люди в результате оказались в затруднительном положении.

Проливные дожди обрушились на ОАЭ с вечера 15 апреля и не прекращались до 17 апреля. В результате наводнения затопило аэропорт Дубая. Он временно прекратил работу. Сильнейший ливень также обрушился на соседний Оман, там погибли 10 детей. Школьный автобус, в котором они ехали, смыло.

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