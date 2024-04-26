В Алматы автобус въехал в толпу людей: Что сказал подсудимый в последнем слове?

CentralAsia (KZ) - Подсудимый по делу о смертельном ДТП в Алматы, в результате которого автобус сбил людей на остановке, Дархан Ахметжанов выступил с последним словом, сообщает informburo.kz.

Он признал вину только по статье «Хулиганство». Подсудимый заявил, что совершил огромную ошибку, дав волю гневу.

«Я очень раскаиваюсь в том, что совершил хулиганство. И понимаю, что получил для себя большой жизненный урок. Я теперь верю, что никогда не совершу такое. И прошу, чтобы и вы поверили мне», – сказал Дархан Ахметжанов.

Он просил судью учесть, что ранее не был судим. По словам Дархана Ахметжанова, он простой строитель, который честным трудом зарабатывал себе на хлеб.

«Я отец и единственный кормилец троих сыновей. Прошу суд учесть эти факты и назначить мне минимальное наказание. Хочу просто по-человечески попросить прощения у семей людей, которые погибли. Выражаю свои соболезнования. Понимаю, вам очень тяжело. Моё сердце болит вместе с вашими, соболезную вам. Если вы считаете меня виновным, то прошу у вас прощения от чистого сердца. Также прошу прощения у тех, кто пострадал. Пусть Аллах вам даст здоровья, скорейшего выздоровления. Также прошу прощения у своей семьи, у своих родителей, у жены. За то, что оставил их в таком трудном положении, за то, что заставил переживать», – сказал он со слезами на глазах.

Судья сообщил, что приговор Дархану Ахметжанову объявят сегодня, 26 апреля, в 16:30.

Вечером 22 декабря 2023 года пассажир автобуса нанёс сильный удар водителю, проезжавшему возле городской больницы №7. Женщина потеряла сознание, а оказавшийся без управления автобус врезался в людей, стоявших на остановке, а также столкнулся с четырьмя припаркованными машинами. Погибли три человека, ещё четверо пострадали.

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