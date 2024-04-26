Очередное избиение женщины сняли на видео в Алматы, возбуждено уголовное дело. Видео

- Казахстан, происшествия
- 15:19, 26 апреля 2024
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CentralAsia (KZ) - Очередное избиение женщины на улице сняли на видео в Алматы. Ролик появился в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина сначала пинает свою жертву, а потом наносил удары ладонями.
Как сообщает informburo.kz, обстоятельства и личности участников видео неизвестны.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Сейчас личности участников видео и обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновный непременно будет привлечен к ответственности», – сообщили в департаменте полиции города Алматы.
Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, два года колонии.
Ранее в Алматы на видео попало избиение женщины во дворе дома. Оказалось, что удары ей наносил бывший муж. Позже обидчик записал видео с извинениями. Тем не менее, суд назначил ему 25 суток ареста.