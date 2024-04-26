Очередное избиение женщины сняли на видео в Алматы, возбуждено уголовное дело. Видео

CentralAsia (KZ) - Очередное избиение женщины на улице сняли на видео в Алматы. Ролик появился в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина сначала пинает свою жертву, а потом наносил удары ладонями.

Как сообщает informburo.kz, обстоятельства и личности участников видео неизвестны.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Сейчас личности участников видео и обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновный непременно будет привлечен к ответственности», – сообщили в департаменте полиции города Алматы.

Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, два года колонии.

Ранее в Алматы на видео попало избиение женщины во дворе дома. Оказалось, что удары ей наносил бывший муж. Позже обидчик записал видео с извинениями. Тем не менее, суд назначил ему 25 суток ареста.

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