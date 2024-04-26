С начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано более 24,2 тыс. случаев кори

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане с начала года зарегистрировано 24 276 случаев кори и 714 случаев коклюша, сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля на запрос «Власти».

«Всего на сегодняшний день в стационаре получают лечение 128 детей с диагнозом коклюш и 447 детей с диагнозом корь. Под наблюдением главных внештатных инфекционистов Минздрава находятся 4 пациента с тяжелой формой кори и 2 пациента с тяжелой формой коклюша», - говорится в ответе.

С начала этого года не зарегистрировано летальных случаев от кори и коклюша, также отсутствуют зарегистрированные случаи осложнений после этих заболеваний.

В 2023 году в республике было зарегистрировано около 30 тыс. случаев кори.

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