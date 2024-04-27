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На юге Италии нашли доримский некрополь VIII–VII вв. до нашей эры

CentralAsia (CA) -  Доримский некрополь обнаружили в городе Амороси на юге Италии. Захоронения в нем датируются VIII–VII вв. до нашей эры, сообщила пресс-служба администрации города в Facebook.

Некрополь обнаружили во время предварительных работ в ходе строительства электростанции для высокоскоростного поезда. По данным Reuters, захоронение площадью 13 тыс. кв. м. включает в себя 88 гробниц. В них обнаружили оружие, вазы и бронзовые украшения.

Мэр города Кармин Качильо заявил, что археологическое открытие имеет большое значение для истории итальянской культуры.

Доримским периодом в Италии считаются времена, когда нынешнюю территорию страны населяли различные племена: лигуры, сиканы, финикийцы, этруски. Последние основали постоянные поселения в этом регионе в VIII в. до нашей эры и оказали большое влияние на римскую культуру. В частности, ранней фазой культуры этрусков и ранней культурой железного века Италии считается Вилланова (ок. 900–700 гг. до нашей эры). В стране периодически находят некрополи этого периода.

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