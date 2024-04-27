Ученые допустили наличие разума у насекомых, рыб и моллюсков

CentralAsia (CA) - Группа из 39 выдающихся биологов и философов из разных стран подписала Нью-Йоркскую декларацию о сознании животных, которая предполагает возможность сознания у более широкого круга живых существ, чем официально признавалось ранее.

Декларация была представлена на конференции в Нью-Йоркском университете.

Согласно документу, существует «убедительная научная поддержка» идеи, что птицы и млекопитающие обладают сознательным опытом. Также есть «реальная возможность» сознания у всех позвоночных, включая рептилий, амфибий и рыб. В декларации говорится, что эта возможность распространяется и на многих беспозвоночных, таких как насекомые, ракообразные, включая крабов и омаров, и головоногих моллюсков, таких как кальмары, осьминоги и каракатицы.

В основе Нью-Йоркской декларации лежат открытия последних лет, позволяющие считать разных животных разумными. Так, ученые обнаружили, что рыбка губан-чистильщик способна проходить «зеркальный тест», то есть узнавать себя в зеркале. Другие эксперименты доказали, что рыбы проявляют любопытство, пчелы умеют играть в игры, каракатицы способны запоминать запахи, а раки реагируют на противотревожные препараты.

«Когда существует реальная возможность осознанного опыта у животного, безответственно игнорировать эту возможность при принятии решений, затрагивающих такое животное. Мы должны учитывать риски, связанные с благополучием, и использовать фактические данные для обоснования наших мер реагирования на эти риски», - заявили ученые.