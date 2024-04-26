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Теракт в Стамбуле: Обвиняемую приговорили к семи пожизненным срокам
Ахлям аль-Башир
Ахлям аль-Башир
Предыстория: На главной туристической улице Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

CentralAsia (CA) -  Высший уголовный суд Стамбула вынес приговор женщине, которая устроила теракт на проспекте Истикляль в ноябре 2022 года. Ахлям аль-Башир назначили семь пожизненных сроков и 1 794 года лишения свободы, сообщает TRT Haber.

Обвинение требовало для нее тюремного заключения на срок от 1949 до 3009 лет.

Теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел 13 ноября 2022 года. Погибли 6 человек, были ранены 99. Власти Турции возложили ответственность за теракт на «Отряд народной самообороны» и Рабочую партию Курдистана.

20 ноября 2022 года вооруженные силы Турции начали воздушную операцию против курдских формирований в Сирии и Ираке. Операция под названием «Коготь-меч» продолжалась восемь дней. По данным турецкой армии, всего в Ираке и Сирии были ликвидированы 364 террориста. Сирийские курды сообщали, что среди жертв есть мирные жители.

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