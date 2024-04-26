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В Казахстане в выходные ожидаются морозы до -8 градусов

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 27-29 апреля ожидается переменчивая погода с дождями, ветром и градом, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 27 апреля на большей части страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. Но 28-29 апреля под влиянием атмосферных фронтальных разделов уже пройдут дожди с грозами, 28 апреля на юге, 29 апреля на северо-западе и севере – сильные дожди, возможно выпадение града. 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики – осадки в виде дождя и снега.

Также по Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

В целом днем постепенно потеплеет, но ночью 27-28 апреля на севере страны еще будет холодно – 1-8 мороза.

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