МИД Таджикистана выразил обеспокоенность отказами во въезде таджикистанцев в Россию

CentralAsia (TJ) - В Министерстве иностранных дел Таджикистана состоялась встреча с послом РФ в республике Семеном Григорьевым, сообщило управление информации и печати МИД Таджикистана. С таджикской стороны на встрече присутствовал заместитель министра иностранных дел РТ Содик Имоми.

«Были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы Российской Федерации. До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», - говорится в сообщении.

Кроме того, были затронуты вопросы дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия Таджикистана и России в различных направлениях, предстоящих политических мероприятий двустороннего и многостороннего форматов, информирует МИД.

Ранее СМИ сообщали, что сотни граждан Таджикистана несколько дней не могут пересечь границу Казахстана с Россией.

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