В Казахстане ввели запрет на ввоз куриных яиц

// Klaus Nielsen

CentralAsia (KZ) - Министерство сельского хозяйства ввело временный запрет на ввоз свежих куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев. Речь идет о продукции из третьих стран и стран Евразийского экономического союза.

«Временный запрет на импорт пищевого яйца введён в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период. Как известно, в данный период отмечается снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счёт промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств. Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий», сообщили в Минсельхозе.

Кроме того, в жару сокращаются сроки хранения яиц, при этом ввиду технологических особенностей объёмы производства не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.

Стоит отметить, что запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию нашей страны.

Приказ вступает в силу с 1 мая 2024 года.

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