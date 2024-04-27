Сборной Узбекистана вышла в полуфинал молодежного Кубка Азии (U-23)
- Узбекистан, спорт
- 13:09, 27 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - Молодежная сборная Узбекистана по футболу (U-23) вышла в полуфинал Кубка Азии в Катаре.
В четвертьфинальной стадии турнира узбекистанцы 26 апреля играли против сверстников из Саудовской Аравии и победили со счетом 2:0. Голами отметились Хусайин Норчаев и Умарали Рахмоналиев.
Сборная Узбекистана вышла в полуфинал, где 29 апреля сыграет против сборной Индонезии.
Данный Кубок Азии является отборочным на Олимпийские игры в Париже. Путевку на Игры во Франции получат команды, занявшие 1-3 места.
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