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Сборной Узбекистана вышла в полуфинал молодежного Кубка Азии (U-23)

CentralAsia (UZ) -  Молодежная сборная Узбекистана по футболу (U-23) вышла в полуфинал Кубка Азии в Катаре.

В четвертьфинальной стадии турнира узбекистанцы 26 апреля играли против сверстников из Саудовской Аравии и победили со счетом 2:0. Голами отметились Хусайин Норчаев и Умарали Рахмоналиев.

Сборная Узбекистана вышла в полуфинал, где 29 апреля сыграет против сборной Индонезии.

Данный Кубок Азии является отборочным на Олимпийские игры в Париже. Путевку на Игры во Франции получат команды, занявшие 1-3 места.

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