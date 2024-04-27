Греция передала огонь летней олимпиады 2024 года Франции

CentralAsia (CA) - Греция передала олимпийский огонь летних Игр оргкомитету «Париж 2024». Церемония прошла на афинском стадионе «Панатинаикос», на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

После эстафеты олимпийского огня в течение 11 дней по греческой земле его доставили в Афины.

Президент Национального Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос передал олимпийский огонь президенту Оргкомитета Тони Эстанге, чтобы тот продолжил свое путешествие в Париж.

Олимпийский огонь на стадион «Панатинаикос» принесла чемпионка по ходьбе Антигони Дрисбиоти, а последним факелоносцем стал капитан национальной сборной по поло Яннис Фундулис вместе со своими товарищами по команде, которые на Олимпийских играх в Токио завоевали серебряную медаль. В ходе церемонии были подняты олимпийский флаг, а также флаги Греции и Франции, исполнены олимпийский гимн и гимны двух стран.