МИД Таджикистана заявил, что около тысячи граждан страны удерживают в московских аэропортах

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CentralAsia (TJ) - Российские власти удерживают в московских аэропортах около тысячи граждан Таджикистана, заявляют в МИД РТ.

По данным министерства на конец 27 апреля, в зоне временного содержания в аэропорту Внуково находились 954 гражданина Таджикистана, в том числе студенты, обучающиеся в российских вузах.

В ведомстве добавили, что после многочасового ожидания на границе в Россию все же попали 322 гражданина Таджикистана. При этом еще 306 человек российские власти, как утверждается, планируют внести в так называемый «список выдворяемых».

«Непосредственное количество уже выдворенных составило 27 человек. Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Также сложная ситуация наблюдается в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево, где в зоне временного содержания удерживают десятки человек. МИД отдельно отмечает, что граждан Таджикистана содержат в ненадлежащих санитарных условиях и не обеспечивают их горячим питанием.

Вечером 27 апреля МИД Таджикистана призвал граждан не ездить в Россию. Перед этим ведомство сообщило, что гражданам Таджикистана в последние несколько недель массово отказывают во въезде в Россию. СМИ сообщали, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами.

МИД России объяснил начатые на границе с Казахстаном проверки граждан Таджикистана с сохранением террористической угрозы.

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