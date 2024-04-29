МИД Таджикистана заявил, что около тысячи граждан страны удерживают в московских аэропортах

- Таджикистан, политика
- 9:32, 29 апреля 2024
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- Обновлено: 9:34, 29 апреля 2024 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - Российские власти удерживают в московских аэропортах около тысячи граждан Таджикистана, заявляют в МИД РТ.
По данным министерства на конец 27 апреля, в зоне временного содержания в аэропорту Внуково находились 954 гражданина Таджикистана, в том числе студенты, обучающиеся в российских вузах.
В ведомстве добавили, что после многочасового ожидания на границе в Россию все же попали 322 гражданина Таджикистана. При этом еще 306 человек российские власти, как утверждается, планируют внести в так называемый «список выдворяемых».
«Непосредственное количество уже выдворенных составило 27 человек. Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
Также сложная ситуация наблюдается в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево, где в зоне временного содержания удерживают десятки человек. МИД отдельно отмечает, что граждан Таджикистана содержат в ненадлежащих санитарных условиях и не обеспечивают их горячим питанием.
Вечером 27 апреля МИД Таджикистана призвал граждан не ездить в Россию. Перед этим ведомство сообщило, что гражданам Таджикистана в последние несколько недель массово отказывают во въезде в Россию. СМИ сообщали, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами.
МИД России объяснил начатые на границе с Казахстаном проверки граждан Таджикистана с сохранением террористической угрозы.