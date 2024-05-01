19 человек погибли и 49 пострадали в результате обрушения моста на юге Китая

CentralAsia (CA) - 19 человек погибли после обвала моста скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает CCTV.

По данным правительства «Синьхуа», обвал произошел около 2:10 ночи на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу-Дабу в городе Мэйчжоу.

Как сообщает Центральное телевидение КНР, под завалами обнаружили 18 автомобилей. В общем сложности пострадали 49 человек.

Скоростная автомагистраль закрыта, спасательные работы все еще продолжаются. Причины аварии выясняются.