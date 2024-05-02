Министр Казахстана посетил Монголию

CentralAsia (MNG) - Тулеушин Каныш Аманбаевич, первый вице-министр Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, находится с визитом в Монголии. По приглашению министра цифрового развития и связи Монголии Учрала Ням-Осора с 29 апреля по 2 мая с визитом находятся представители Казахстана во главе с Канышем Тулеушиным. Об этом сообщило Министерство цифрового развития и связи Монголии.

Партнеры двух стран обменялись мнениями о возможности расширения и развития сотрудничества между двумя странами в таких областях, как электронное правительство, информационные технологии и космические технологии. Также по этому случаю был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере коммуникационных технологий».

В ближайшие дни будут организованы следующие мероприятия: расширенная встреча для обмена опытом между двумя странами в сфере электронной промышленности и обмена мнениями по реализации совместных планов сотрудничества, встреча «B2B» для установления связей и активизации сотрудничества между организациями частного сектора, мероприятие по ознакомлению с государственной службой «Хур», системой «Дан» и центрами комплексного обслуживания.

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