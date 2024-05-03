Сборная Монголии по хоккею завоевала бронзу на Кубке Азии и Океании среди юношей U18

CentralAsia (MNG) - Кубок Азии и Океании Международной федерации хоккея с шайбой до 18 лет, проходивший в Ташкенте и Самарканде в Узбекистане, собрал 10 международных команд, которые соревновались с 23 по 30 апреля 2024 года.

Сборная Монголии по хоккею победила сборную Индии со счетом 32–0, команду Макао – 25–0 и команду Индонезии – 8–2. Однако сборная Монголии проиграла сборной Таиланда со счетом 6–3. Затем сборная Монголии обыграла сборную Эмиратов со счетом 4:2, обеспечив второй год подряд бронзовую медаль Кубка U18 с четырьмя победами и одним поражением.

Кроме того, монгольский нападающий Цэнгэл Ундармаа был удостоен номинации «Лучший игрок», что еще больше закрепило успех команды на турнире.

Сборная Монголии в составе Содбилэг Баатархуу, Хуслэн Эрдэнэбат, Цэнгэл Ундармаа, Мөнхманлай Баярсайхан, Баяннэмэх Мөнхбат, Ерөөлт Одбаатар, Тэлмэн Ган-Эрдэнэ, Чинбилэг Тувшинтөр, Билгуун Анхбаяр, Амин-Эрдэнэ Шинэцэцэг, Жадамба Наранбаатар, Дөлгөөн Батсайхан, Чинхуслэн Энхбат, Тэнгис Ариунболд, Батмөнх Даваадаш, Чинзолбоо Мишигсурэн, Лхагвадорж Давааням и Энххуслэн Энх-Эрдэнэ успешно приняла участие в чемпионате Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет.

источник: middleasiannews.com

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