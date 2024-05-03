В Монголии открылась лаборатория 3-го уровня биобезопасности

CentralAsia (MNG) - Вторая лаборатория уровня биобезопасности 3 (BSL) открылась в Монголии 30 апреля 2024 года.

Лаборатория была создана в рамках проекта SATREPS JICA «Борьба с туберкулезом и сапом». Многие ученые, присутствовавшие на церемонии открытия, заявили, что лаборатория BSL-3 поднимет исследования и научную работу в области ветеринарии на новый уровень.

Этот проект, реализуемый Монгольским национальным центром инфекционных заболеваний, Институтом ветеринарной медицины и Институтом борьбы с зоонозами Университета Хоккайдо, и совместно финансировался Министерством здравоохранения Монголии, Министерством образования и науки, Главным управлением ветеринарных служб, Японским агентством международного сотрудничества /JICA/ и Японским агентством медицинских исследований и разработок /AMED/.

Проект «Борьба с туберкулезом и сапом» направлен на раннее выявление туберкулеза и сапа у людей и домашнего скота. Он также оценивает риск передачи инфекции между людьми и животными, направлен на сдерживание распространения этих заболеваний и устанавливает основу для борьбы с зоонозными заболеваниями в соответствии с концепцией «Единое здоровье».

Уже пятый год реализации проекта приносит значительные результаты, такие как создание лаборатории уровня биобезопасности 3, развитие лабораторий по секвенированию генома болезней, а также предоставление необходимого оборудования и диагностических инструментов. Кроме того, проект поддерживает повышение квалификации более 20 исследователей и ученых в области медицины и ветеринарии в японских университетах.

На церемонии открытия присутствовали министр науки и технологий Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, Чрезвычайный Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахара Масару, глава представительства JICA в Монголии Танака Шиничи, представители сотрудничающих организаций, ученые и исследователи.

источник: middleasiannews.com

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