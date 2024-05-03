В Монголии намерены летом завершить модернизацию крупнейшего КПП на границе с РФ

CentralAsia (MNG) - Работы по модернизации крупнейшего автомобильного погранперехода «Алтанбулаг» на границе Монголии и РФ планируется завершить до пика летнего туристического сезона. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве по развитию погранпереходов страны.

«Модернизация КПП »Алтанбулаг», который является северным входом в экономический коридор, соединяющий Россию и Китай через Монголию, завершится до пика летнего туризма», - сообщили в ведомстве.

По его информации, на территории погранперехода с 2020 года возводится комплекс с новой инфраструктурой для пассажирских и грузовых перевозок. С завершением работ грузовой терминал КПП перейдет на круглосуточный режим работы.

«Сейчас идет строительство комплекса для регистрации пассажиров, где установят рентгеновские и дезинфекционные установки, радиационные мониторы и дренажные системы», - отметили в пресс-службе министерства.

Правительство Монголии поставило цель нарастить грузовые и пассажирские перевозки через погранпереходы, увеличив их пропускную способность как минимум в три раза и соединив их с железной дорогой. Строятся 2 966 км автодорог, соединяющих КПП. Это должно увеличить рост экспорта с $14 млрд в 2022-2024 годах до $17 млрд в 2025-2028 годах и $20 млрд в 2029-2030 годах.

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